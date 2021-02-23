仏ダフト・パンクが解散　ダンス音楽２人組

2021年2月23日 01時34分 (2月23日 01時46分更新) 会員限定
　解散を発表したフランス出身のデュオ「ダフト・パンク」＝２０１３年４月（ＡＰ＝共同）

　解散を発表したフランス出身のデュオ「ダフト・パンク」＝２０１３年４月（ＡＰ＝共同）

  • 　解散を発表したフランス出身のデュオ「ダフト・パンク」＝２０１３年４月（ＡＰ＝共同）
　【パリ共同】フランス出身で世界のダンスミュージック界をけん引した２人組「ダフト・パンク」が２２日、解散を発表した。フランスのメディアが伝えた。
　ダフト・パンクは１９９３年に結成されたヘルメットがトレードマークのエレクトロデュオ。２０１４年には「ゲット・ラッキー」で米グラミー賞の最優秀レコード賞を受賞した。

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