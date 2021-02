TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』3月1日放送の2時間スペシャル(後9:00~)の出演アーティスト9組と歌唱曲が発表された。

オープニングメドレーはSexy Zone「Sexy Zone」、DA PUMP「U.S.A.」、DISH//「猫~THE FIRST TAKE ver.~」、川崎鷹也「魔法の絨毯」で盛り上げる。

King Gnuの常田大希が主宰するクリエイティブ集団「millennium parade」は番組初登場。ミレニアル世代を中心としたミュージシャン、映像ディレクター、CGクリエイター、デザイナー、イラストレーターなどをメンバーに抱える気鋭のチームは今回、アニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』オープニングテーマ「Fly with me」をフルサイズでテレビ初披露する。さらに、King Gnuの井口理がボーカルとして初めて加わった「FAMILIA」もフルサイズで歌う。

Sexy ZoneはミュージックビデオがYouTube急上昇ランキング1位を獲得し、自身最速ペースで200万再生を突破した全編英語詞のクールなダンスチューン「RIGHT NEXT TO YOU」をフルサイズで披露。昨年8月にこの番組で1時間におよぶ「ヒゲダンフェス」を開催し大きな話題となったOfficial髭男dismは、『映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ)2021』をフルサイズで演奏する。メンバーこだわりの演出にも注目だ。

2週連続出演となるシンガー・ソングライターの優里は、ストリーミングでヒット中の「ドライフラワー」と、新曲「インフィニティ」をフルサイズで披露。川崎鷹也は卒業がテーマの新曲「サクラウサギ」をフルサイズでテレビ初披露する。

いきものがかりは、アニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のオープニングテーマとして水野良樹が書き下ろしたアッパーチューン「BAKU」をフルサイズテレビ初披露。DISH//は、マカロニえんぴつのはっとり(Vo/Gt)が楽曲提供した全国の学生への応援歌「僕らが強く。」をフルサイズで演奏する。

AIは、マット・キャブ、トーマ・ラヴ・チャイルドとのタッグで制作した新曲「HOPE」をフルサイズ地上波初披露。DA PUMPはメンバーの原点である“ストリートダンス”を活かしたファンクダンスミュージックの新曲「Dream on the street」をフルサイズテレビ初披露し、圧巻のパフォーマンスで魅せる。

カバー企画では、DISH//の北村匠海が尾崎紀世彦の名曲「また逢う日まで」を、川崎鷹也は歌手を目指すきっかけになったというHYの「366日」を熱唱する。

■3月1日放送『CDTVライブ!ライブ!』出演アーティスト・歌唱曲

▽フルサイズライブ

AI「HOPE」

いきものがかり「BAKU」

Official髭男dism「Universe」

川崎鷹也「サクラウサギ」

Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」

DA PUMP「Dream on the street」

DISH//「僕らが強く。」

millennium parade「Fly with me」「FAMILIA」

優里「ドライフラワー」「インフィニティ」

関連キーワード 音楽