愛知県、解除月末前倒し要請 緊急宣言、岐阜知事は慎重
2021年2月22日 22時05分 (2月22日 22時25分更新) 会員限定
愛知県は２２日、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言を、３月７日の期限を待たず２月末に解除するよう国に要請した。解除後の飲食店への営業時間短縮の協力要請について、大村秀章知事は規制を段階的に緩和する考えを明らかにした。岐阜県の古田肇知事は早期解除に慎重な姿勢を示した。
大村知事は県内の感染状況、入院状況を踏まえて「前倒しで宣言を解除できないかとの認識で（宣言が出ている）岐阜県、国と協議を始めたい」と述べた。愛知県内の新規感染者数、入院患者数は現在、１月のピーク時に比べてともに大幅に減少している。
前倒し解除後の時短営業に関し、大村知事は「宣言前の段階に戻すのが素直」と指摘した。県全域で営業は午後９時までとし、協力金は４万円とする方針。対象を全飲食店にするか、酒類を提供する店にするかは今後検討する。県民に対し不要不急の県をまたぐ移動の自粛を引き続き要請する考えも示した。
大村知事は、２２日昼に古田知事に連絡して足並みをそろえようと提案したという。
古田知事は同日、報道陣の取材に、足並みは「できるだけそろえた方がいい」という認識を示したが、２０％以下を目標に掲げる病床使用率と、美...
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