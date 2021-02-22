関連キーワード
野口飛行士、米補給機をキャッチ 日本人で２人目
国際宇宙ステーションに長期滞在中の野口聡一飛行士が２２日、地上から物資を運ぶ米国の無人補給機「シグナ...
02月22日
千葉で１０人死亡、９９人感染 病院でクラスター拡大
千葉県で２２日、新型コロナウイルスに感染した１０人の死亡と、９９人の感染が確認された。県と千葉市、船...
弘前大、遠隔ロボ手術の実験開始 病院で国内初、操作性など検証
弘前大（青森県弘前市）は２２日までに、約１５０キロ離れた病院との間を高速通信回線でつなぎ、ロボットア...
京都、兵庫も２月末の解除要請へ ３府県知事、２３日に協議
京都府と兵庫県は２２日、新型コロナウイルス対策本部会議を開き、３月７日の期限を待たず、緊急事態宣言を...
関西将棋会館が高槻市へ移転 老朽化、２３年度中完成目指す
日本将棋連盟は２２日、東京都内で臨時総会を開き、大阪市福島区の関西将棋会館を大阪府高槻市へ移転するこ...
猫用バス「ネコレット」発売 大和ハウス、外出自粛で
大和ハウス工業は２２日、水洗トイレとシャワーを備えた猫用のユニットバス「ネコレット」を発売したと発表...