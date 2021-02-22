埼玉で高齢男女５人死亡　１０１人感染

2021年2月22日 19時09分 (2月22日 19時21分更新) 会員限定
　埼玉県で２２日、新型コロナウイルスに感染していた７０～９０代の男女５人の死亡と、１０１人の感染が確認された。県とさいたま、川口、越谷、川越の各市が発表した。
　県によると、死亡した９０代女性はクラスター（感染者集団）が発生した戸田中央総合病院（戸田市）に入院していた。尾内内科神経科病院（三郷市）では職員１人が新たに陽性となり、感染者は計１１０人になった。

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