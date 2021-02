『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』特別映像が解禁 スーパーヒーロープロジェクト (C)テレビ朝日・東映 AG ・東映

『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編 メモリー・オブ・ソウルメイツ』、『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い!オール戦隊大集会!!』が、3本立て映画『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として20日に公開。『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』から、クリスタリアの王・オラディン王に焦点が当てられた特別映像が解禁となった。

今回の特別映像では、つも冷静沈着で、クリスタリアの民のために尽力してきたオラディン王だが何だか様子がおかしい? ハイテンションでマブシーナを呼びながら瀬奈とマブシーナの前に登場すると、全力でギャグを披露したり、「カモン!」という掛け声で「マブシーナのお婿さん」を呼び出したり…。しかも、お婿さんとして紹介されたのはまさかのラグビー邪面。意気揚々と登場したラグビー邪面だが、マブシーナの「ふざけないで!」という叫びとともに頭突きで吹き飛ばされ撃沈。

オラディン王はその様子を頭を抱えて見つめている…オラディン王、一体どうしてしまったのか? ラストでもテンション高く踊っている様子が映し出されるなど、まるで別人のようになってしまったオラディン王。こんなにエンジン全開なのにまだ半分くらいらしい? テンションMAXのオラディン王。本編での暴れっぷりも必見だ。

