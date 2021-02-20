【中日vs阪神スタメン】福留が3番DH 京田、高橋周は今季初実戦 根尾は外れる
2021年2月20日 11時46分
２０日、沖縄県北谷町のアグレスタジアム北谷での練習試合・中日ー阪神戦のスターティングメンバーが発表された。
１４年ぶりに中日に復帰した福留孝介外野手（４３）が「３番・指名打者」で先発出場。復帰初安打に期待がかかる。
「５番・三塁」の高橋周平内野手（２７）、「１番・遊撃」の京田陽太内野手（２６）の２人は今季初実戦に臨む。３試合連続安打中の根尾昂内野手（２０）はスタメンを外れた。
【阪神】
１番・左・高山
２番・二・山本
３番・三・佐藤輝
４番・中・井上
５番・一・陽川
６番・遊・木浪
７番・右・中谷
８番・捕・坂本
９番・指・北條
２番・二・山本
３番・三・佐藤輝
４番・中・井上
５番・一・陽川
６番・遊・木浪
７番・右・中谷
８番・捕・坂本
９番・指・北條
投手・西純
【中日】
１番・遊・京田
２番・右・平田
３番・指・福留
４番・二・阿部
５番・三・高橋周
６番・左・藤井
７番・一・滝野
８番・捕・大野奨
９番・中・伊藤
２番・右・平田
３番・指・福留
４番・二・阿部
５番・三・高橋周
６番・左・藤井
７番・一・滝野
８番・捕・大野奨
９番・中・伊藤
投手・松葉
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