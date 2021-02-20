【中日vs阪神スタメン】福留が3番DH 京田、高橋周は今季初実戦 根尾は外れる

2021年2月20日 11時46分

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打撃練習で福留（右）にアドバイスを送った立浪臨時コーチ

打撃練習で福留（右）にアドバイスを送った立浪臨時コーチ

  • 打撃練習で福留（右）にアドバイスを送った立浪臨時コーチ
２０日、沖縄県北谷町のアグレスタジアム北谷での練習試合・中日ー阪神戦のスターティングメンバーが発表された。
　１４年ぶりに中日に復帰した福留孝介外野手（４３）が「３番・指名打者」で先発出場。復帰初安打に期待がかかる。
　「５番・三塁」の高橋周平内野手（２７）、「１番・遊撃」の京田陽太内野手（２６）の２人は今季初実戦に臨む。３試合連続安打中の根尾昂内野手（２０）はスタメンを外れた。
【阪神】
１番・左・高山
２番・二・山本
３番・三・佐藤輝
４番・中・井上
５番・一・陽川
６番・遊・木浪
７番・右・中谷
８番・捕・坂本
９番・指・北條
投手・西純
【中日】
１番・遊・京田
２番・右・平田
３番・指・福留
４番・二・阿部
５番・三・高橋周
６番・左・藤井
７番・一・滝野
８番・捕・大野奨
９番・中・伊藤
投手・松葉

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