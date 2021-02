SEKAI NO OWARI 『SEKAI NO OWARI 2010-2019』(トイズファクトリー/2月10日発売)

SEKAI NO OWARIの初ベストアルバム『SEKAI NO OWARI 2010-2019』が、初週6.9万枚を売り上げ、2月16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで2019/3/11付の『Lip』から1年11ヵ月ぶり、2作連続通算3作目の1位となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: SEKAI NO OWARI 2010-2019 / SEKAI NO OWARI

2位: ぐされ / ずっと真夜中でいいのに。

3位: THE MILLENNIUM PARADE / millennium parade

4位: ONE WISH e.p. / MAN WITH A MISSION

5位: LoveLive! Sunshine!! Matsuura Kanan First Solo Concert Album ~さかなかなんだか?~ / 松浦果南(諏訪ななか)from Aqours

6位: TWO-MIX 25th Anniversary ALL TIME BEST / TWO-MIX

7位: 80億分の1~to you~ / Sonar Pocket

8位: THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 4 07 星井美希 / 星井美希(CV:長谷川明子)

9位: THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 4 08 三浦あずさ / 三浦あずさ(CV:たかはし智秋)

10位: THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 4 09 秋月律子 / 秋月律子(CV:若林直美)

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



