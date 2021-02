12人組グローバルグループ・IZ*ONE(アイズワン)が2019年9月に開催した日本1stコンサート『IZ*ONE 1ST CONCERT IN JAPAN [EYES ON ME] TOUR FINAL -Saitama Super Arena-』をBlu-ray/DVD化し、4月14日に発売されることが決定した。

本作は、IZ*ONE初のアリーナツアーのファイナルとして行われた、2019年9月25日のさいたまスーパーアリーナ公演を映像化。初披露された「Vampire」、韓国リリースミニアルバム『ONEIRIC DIARY』収録曲「Welcome_Japanese Ver.」など日本ならではの収録内容も必見だ。

ボーナス映像として、ツアー初日の幕張メッセ公演で披露された「Buenos Aires」も収録。幕張、神戸、福岡、さいたまの日本ツアー全4会場での舞台裏に密着したドキュメンタリー映像や、2020年7月11日に韓国から配信された『ONEIRIC DIARY DIGITAL SHOWCASE IN JAPAN』も盛り込まれ、IZ*ONEのライブシーンを堪能できる。

初回限定盤は豪華BOX仕様。フォトブックも100ページのうち20ページがBlu-rayとDVDで異なる限定カットが使用されている。IZ*ONEジャパンオフィシャルショップのみで販売される「IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP EDITION」の特典として、SHOWCASEで披露されたメンバー手書きのダイアリー、メンバーのビジュアルがプリントされたミニクリアファイル、日本リリースCD全4作品のアーティスト写真から未発表カットを蔵出ししたトレーディングカード12枚セットが同梱される。

関連キーワード 音楽