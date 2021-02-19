写真無断転載で記者を懲戒処分　産経新聞、休職２カ月

2021年2月19日 16時00分 (2月19日 16時00分更新) 会員限定
　産経新聞社は、新潟日報社がウェブサイトに載せた写真を無断転載して著作権を侵害したとして、三十代女性記者＝大阪本社編集局付＝を休職二カ月の懲戒処分にしたと十九日の紙面で明らかにした。監督責任を問い、島田耕大阪本社編集局長ら二人も減給などの処分にした。処分は十八日付。

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