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静岡・河津桜、発祥の地で満開 まつり中止でもにぎわう
早咲きで知られる河津桜が、発祥の地である静岡県河津町の河津川沿いで満開を迎えた。新型コロナの感染拡大...
02月19日
義母強盗殺人で無期懲役、静岡 ３７歳男に求刑通り
静岡市駿河区の住宅で２０１７年１０月、義母＝当時（６２）＝を殺害して現金約３００万円を奪ったとして、...
「コロナ無関係なら不正受給」 中小企業庁、競馬業界の疑惑で
日本中央競馬会（ＪＲＡ）の調教助手らが新型コロナ対策の国の持続化給付金を不正受給していた疑いがある問...
原発事故、国の責任認める 東京高裁、避難住民が逆転勝訴
東京電力福島第１原発事故で福島県から千葉県に避難した住民ら４３人が国と東電を相手取り、計約１８億８千...
東北新幹線、２４日から全線復旧 速度落とし、運行本数３分の２
ＪＲ東日本は１９日、福島、宮城両県で震度６強を観測した地震で被災し一部区間で運休している東北新幹線に...
通話傍受で過去最多の１５２人逮捕 ２０年、法改正が追い風か
法務省は十九日、全国の警察が二〇二〇年、通信傍受法に基づき二十事件の捜査で携帯電話の通話を傍受し、百...