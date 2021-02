シーアの日本オリジナルグッズの文字デザインを担当した土屋太鳳

女優・土屋太鳳が、顔を見せないことで知られるシンガー・ソングライター、シーアと再びコラボレーションすることが明らかになった。

土屋は2016年にシーアの楽曲「アライヴ」の日本版ミュージックビデオ(MV)に出演し、ダイナミックかつ繊細な表現で大きな話題を呼んだ。「4分22秒の映像は日本版『アライヴ』のMVであると同時に、Siaさんの声と言葉に導かれ、私の全てが引き出されたドキュメンタリーでもあります」と語る。

今回は、シーアがニューアルバム『ミュージック(Music - Songs From and Inspired By the Motion Picture)』(12日発売)をリリースしたことを記念し、きょう19日からワーナーミュージック・ジャパンのECストア「WMD」で展開される日本オリジナルグッズの文字デザインを担当した。

日本企画のグッズでのコラボとあり、アーティスト名の『SIA』とタイトルの『MUSIC』をカタカナ表記で『シーア』『ミュージック』としてデザイン。土屋の直筆文字をプリントした。

土屋は今回のコラボについて「出会った人の時間と共に熟成され、心をあたため続けるSiaさんの音楽。そのイメージを形にしたくて、文字と文字を結ぶ『―』部分にハートをあしらい、感謝と希望をこめて笑顔を添えました。素晴らしい音楽と一緒に、楽しい相棒にしていただけたらと思います」と話している。

土屋の直筆文字入りのグッズは、Tシャツ、パーカー、トートバッグが数量限定で展開される。

■土屋太鳳コメント

Siaさんの世界に飛び込み、あがき、抱きしめて抱きしめられたあの時から6年。4分22秒の映像は日本版『アライヴ』のMVであると同時に、Siaさんの声と言葉に導かれ、私の全てが引き出されたドキュメンタリーでもあります。永遠の原点であり、今を救う魔法であり、未来を開き続ける鍵。でもこれは私に限らず、Siaさんの世界に触れることで同じように感じる人が、本当に多いのではないでしょうか。

出会った人の時間と共に熟成され、心をあたため続けるSiaさんの音楽。そのイメージを形にしたくて、文字と文字を結ぶ「―」部分に▽(ハート)をあしらい、感謝と希望をこめて笑顔を添えました。素晴らしい音楽と一緒に、楽しい相棒にしていただけたらと思います。

