守山市は十八日、二〇二一年度当初予算案を発表した。新たなごみ処理施設の建築工事がほぼ完了し、一般会計は１５・７％減の二百八十八億円。二〇年度に次ぐ過去二番目の規模となった。特別、公営企業の両会計を含む総額は９・３％減。二十五日開会の市議会定例会に提案する。

新型コロナ対策では、感染防止と経済回復に、二〇年度三月補正予算を含めて計二億二千四百万円余を計上した。ワクチン接種費用は追加補正で対応する。

保育園の待機児童の解消に向け、四億八千三百万円余を盛り込む。小規模保育所を四月に五カ所開設するほか、来春には中規模保育園も開設する。守山幼稚園をこども園化して、長時間の受け入れに対応。全幼稚園での預かり保育実施に二千六百万円余を計上した。

市役所の新庁舎整備事業には三億三千四百万円余を計上。実施設計と建設工事を一括で発注する。事業者を近く、提案を経て決定する。二一年度は実施設計を取りまとめ、南棟や倉庫、車庫などの先行解体工事を経て本体工事に着手する。南中学校の増改築が進み、歳出では衛生費が５７・４％減、教育費が２５・９％減となった。

歳入は、新型コロナの影響で法人市民税が３９・６％減の七億七...

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