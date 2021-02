NHK総合の音楽番組『SONGS』の特別編として、23日(後11:45~深0:15)に放送される『いま 大切な人に贈る“歌”』のオンエア曲が決定し公開された。

番組では視聴者から「今、聴きたい曲」を募集。ホームページに寄せられた約1万件のリクエストの中から、10曲をセレクトした。番組責任者の大泉洋が視聴者の楽曲にまつわるエピソードを紹介しながら、『SONGS』のアーカイブ映像を放送する。

なお、レギュラー放送とは曜日、放送開始時間が異なる。

■『SONGS いま 大切な人に贈る“歌”』

PIECE OF MY WISH/今井美樹

Best Friend/Kiroro

夜空ノムコウ/スガ シカオ

木蘭の涙~acoustic~/スターダスト☆レビュー

青春の影/チューリップ

何度でも/DREAMS COME TRUE

水平線/back number

春よ、来い/松任谷由実

さくら/森山直太朗 山崎育三郎

雨のち晴レルヤ/ゆず

※アーティスト名50音順

