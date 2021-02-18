【中日】２試合連続安打中の根尾は２番・遊撃 巨人は長身ルーキー秋広がスタメン
2021年2月18日 12時41分
巨人ー中日の練習試合のスターティングメンバーが発表された。
２試合連続安打中の根尾昂内野手（１９）は「２番・遊撃」で先発出場する。平田良介外野手（３２）は「３番・指名打者」で、阿部寿樹（３１）は「４番・二塁」で今季初実戦に臨む。巨人は長身ルーキーの秋広優人内野手（１９）が「７番一塁」でスタメン起用された。
【中日】
１番・左・岡林
２番・遊・根尾
３番・指・平田
４番・二・阿部
５番・一・武田
６番・右・三好
７番・三・石垣
８番・捕・加藤匠
９番・中・伊藤
１番・左・岡林
２番・遊・根尾
３番・指・平田
４番・二・阿部
５番・一・武田
６番・右・三好
７番・三・石垣
８番・捕・加藤匠
９番・中・伊藤
投手・山本
【巨人】
１番・右・松原
２番・中・八百板
３番・左・石川
４番・三・岡本
５番・捕・大城
６番・遊・若林
７番・一・秋広
８番・指・陽
９番・二・吉川尚
１番・右・松原
２番・中・八百板
３番・左・石川
４番・三・岡本
５番・捕・大城
６番・遊・若林
７番・一・秋広
８番・指・陽
９番・二・吉川尚
投手・高橋
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