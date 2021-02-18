巨人ー中日の練習試合のスターティングメンバーが発表された。

２試合連続安打中の根尾昂内野手（１９）は「２番・遊撃」で先発出場する。平田良介外野手（３２）は「３番・指名打者」で、阿部寿樹（３１）は「４番・二塁」で今季初実戦に臨む。巨人は長身ルーキーの秋広優人内野手（１９）が「７番一塁」でスタメン起用された。

【中日】

１番・左・岡林

２番・遊・根尾

３番・指・平田

４番・二・阿部

５番・一・武田

６番・右・三好

７番・三・石垣

８番・捕・加藤匠

９番・中・伊藤

投手・山本

【巨人】

１番・右・松原

２番・中・八百板

３番・左・石川

４番・三・岡本

５番・捕・大城

６番・遊・若林

７番・一・秋広

８番・指・陽

９番・二・吉川尚

投手・高橋