【中日】２試合連続安打中の根尾は２番・遊撃 巨人は長身ルーキー秋広がスタメン

2021年2月18日 12時41分

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巨人との試合前、打撃練習する根尾

巨人との試合前、打撃練習する根尾

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巨人ー中日の練習試合のスターティングメンバーが発表された。
　２試合連続安打中の根尾昂内野手（１９）は「２番・遊撃」で先発出場する。平田良介外野手（３２）は「３番・指名打者」で、阿部寿樹（３１）は「４番・二塁」で今季初実戦に臨む。巨人は長身ルーキーの秋広優人内野手（１９）が「７番一塁」でスタメン起用された。
【中日】
１番・左・岡林
２番・遊・根尾
３番・指・平田
４番・二・阿部
５番・一・武田
６番・右・三好
７番・三・石垣
８番・捕・加藤匠
９番・中・伊藤
投手・山本
【巨人】
１番・右・松原
２番・中・八百板
３番・左・石川
４番・三・岡本
５番・捕・大城
６番・遊・若林
７番・一・秋広
８番・指・陽
９番・二・吉川尚
投手・高橋

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