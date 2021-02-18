Sexy Zone『Sexy Zone POP×STEP⁉ TOUR 2020』（Top J Records／2月10日発売）

Sexy Zoneの最新ライブDVD＆BD『Sexy Zone POP×STEP!? TOUR 2020』が、初週売上DVD：3.5万枚（35,457枚）、BD：5.7万枚（57,346枚）を記録し、2月18日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」、「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」で共に初登場1位を獲得。DVD、BDの1位は、2019/9/9付の前作『Sexy Zone LIVE TOUR 2019 PAGES』（2019年8月発売）に続き、DVD：6作連続通算9作目、BD：4作連続通算5作目となった。

また、音楽作品のDVDとBDを合計した同日付「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも合計売上9.3万枚（92,803枚）で、自己最高初週売上を記録し、2014/8/25付の『Sexy Zone Spring Tour Sexy Second』（2014年8月発売）から8作連続通算8作目の1位を獲得。

さらにDVD、BDでの1位と併せ、映像3部門でも2017/9/18付の『Sexy Zone Presents Sexy Tour ～ STAGE』（2017年9月発売）から4作連続通算4作目の1位に。これで、「映像3部門同時連続1位獲得作品数」は歴代9位タイから、安室奈美恵さんらと並ぶ5位タイ【※】となった。

本作には、10月に行った初の配信ライブの最終公演の模様を収録。初回限定盤には、スペシャルフォトブックとツアーで使用予定だった銀テープを付帯している。

【※】「映像3部門同時連続1位獲得作品数」 ※達成順

1位 関ジャニ∞、嵐（10作）、3位 NEWS、KinKi Kids （7作）、5位 安室奈美恵さん、星野源、サザンオールスターズ、欅坂46、Sexy Zone （4作）

※DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始。

※BDランキングは2008/7/7付〜集計開始。

※ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始。

＜クレジット：オリコン調べ（2/22付：集計期間:2021年2月8日～2月14日）＞

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