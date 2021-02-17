自転車で表彰式会場に来たという森山未來 （C）ORICON NewS inc.

俳優の森山未來が『第75回毎日映画コンクール』の「男優主演賞」を受賞し、17日、都内で行われた表彰式に出席した。

『アンダードッグ』で崖っぷちのプロボクサー役で主演した森山。「大変な時期を過ごされている方もいらっしゃると思います。そういう方への後押しになればいいなと思うし、自分も底上げされたかなと思います」と本作での成長を実感。俳優だけでなく、監督などさまざまなことに挑戦しているが「自分自身が分裂しちゃうんで、表現する場所に素直に向いていければという気持ちです」と今後について語った。

また司会の生島ヒロシから「思い立ったらどこか行っちゃうのは感覚的なんですか？」と聞かれると、森山は「そうなんですかね（笑）。きょうも自転車で（会場に）来たんですけど。気持ちよかったですね」と話し、会場の笑いを誘った。

表彰式後の取材では「僕自身というよりも、優秀賞として選ばれていること。みなさんと一丸となって作った作品で、自分自身がなにかをやってという感覚はなかったですね」と振り返った。

■『第75回 毎日映画コンクール』の受賞結果は以下の通り

日本映画大賞：『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）

日本映画優秀賞：『アンダードッグ』（武正晴監督）

外国映画ベストワン賞：『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）

監督賞：河瀬直美『朝が来る』

脚本賞：丸山昇一『一度も撃ってません』

男優主演賞：森山未來『アンダードッグ』

女優主演賞：水川あさみ『喜劇 愛妻物語』

男優助演賞：宇野祥平『罪の声』

女優助演賞：蒔田彩珠『朝が来る』

スポニチグランプリ新人賞：上村侑『許された子どもたち』

スポニチグランプリ新人賞：佳山明『37セカンズ』

田中絹代賞：梶芽衣子

撮影賞：西村博光『アンダードッグ』

美術賞：磯見俊裕、露木恵美子『ばるぼら』

音楽賞：渋谷慶一郎『ミッドナイトスワン』

録音賞：藤丸和徳、瀬川徹夫『アンダードッグ』

アニメーション映画賞：『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）

大藤信郎賞：『音楽』（岩井澤健治監督）

ドキュメンタリー映画賞：『れいわ一揆』（原一男監督）

TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 日本映画部門：『ミッドナイトスワン』

TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 外国映画部門：『TENET テネット』

特別賞：大林恭子（映画プロデューサー）

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