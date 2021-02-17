「TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 日本映画部門」を受賞した『ミッドナイトスワン』の森谷雄プロデューサー ＝『第75回毎日映画コンクール』表彰式 （C）ORICON NewS inc.

俳優の草なぎ剛が主演を務める映画『ミッドナイトスワン』が、『第75回毎日映画コンクール』の「TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 日本映画部門」を受賞し、17日、都内で行われた表彰式に、森谷雄プロデューサーが出席した。

森谷プロデューサーは「ミッドナイトスワンは内田英治監督のオリジナル脚本を信じて、スタッフ・キャストが一丸となって作り上げた作品。そして、これほどまでに映画というものが観客のみなさんに見てもらって完成するのだと実感した作品でした」とファンの支えに感謝した。

また、森谷プロデューサーは内田監督の手紙を代読。「今回は光栄な賞をいただきありがとうございます。ミッドナイトスワンがどれだけ多くの方に支えられたのか。作り手だけでなく、観客に育てられました。映画と同じように成長させていただきました。本賞の受賞は何よりもうれしく思います。ミッドナイトスワンを支え続けてくださったみなさんに心より感謝しております」とメッセージを伝えた。

なお、本作からは「音楽賞」で渋谷慶一郎氏も受賞した。

■『第75回 毎日映画コンクール』の受賞結果は以下の通り

日本映画大賞：『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）

日本映画優秀賞：『アンダードッグ』（武正晴監督）

外国映画ベストワン賞：『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）

監督賞：河瀬直美『朝が来る』

脚本賞：丸山昇一『一度も撃ってません』

男優主演賞：森山未來『アンダードッグ』

女優主演賞：水川あさみ『喜劇 愛妻物語』

男優助演賞：宇野祥平『罪の声』

女優助演賞：蒔田彩珠『朝が来る』

スポニチグランプリ新人賞：上村侑『許された子どもたち』

スポニチグランプリ新人賞：佳山明『37セカンズ』

田中絹代賞：梶芽衣子

撮影賞：西村博光『アンダードッグ』

美術賞：磯見俊裕、露木恵美子『ばるぼら』

音楽賞：渋谷慶一郎『ミッドナイトスワン』

録音賞：藤丸和徳、瀬川徹夫『アンダードッグ』

アニメーション映画賞：『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）

大藤信郎賞：『音楽』（岩井澤健治監督）

ドキュメンタリー映画賞：『れいわ一揆』（原一男監督）

TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 日本映画部門：『ミッドナイトスワン』

TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 外国映画部門：『TENET テネット』

特別賞：大林恭子（映画プロデューサー）

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