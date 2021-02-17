櫻坂46・原田葵『マガジン』初ソログラビア　癒やしの笑顔たっぷり

2021年2月17日 00時00分 (2月17日 00時05分更新)
『週刊少年マガジン』12号に登場した櫻坂46・原田葵

『週刊少年マガジン』12号に登場した櫻坂46・原田葵

  • 『週刊少年マガジン』12号に登場した櫻坂46・原田葵
　アイドルグループ・櫻坂46の原田葵（20）が、17日発売の『週刊少年マガジン』12号（講談社）の巻頭グラビアに登場した。
【写真】2017年　ゲームイベントに登場した原田葵
　昨年末にリスタートを切った櫻坂46から、昨年ハタチを迎えた新成人・原田が『マガジン』にソロで初登場。癒やしの笑顔をたっぷり撮り下ろした。
　同誌の公式ツイッター【@shonenmagazine1】やインスタグラム【@shonenmagazine.kousiki】では、アザーカットを公開中。同号の巻頭カラー漫画は瀬尾公治氏の新連載『女神のカフェテラス』。
【写真】撮影：YOROKOBI　スタイリング：優哉　ヘアメイク：平松浩幸　デザイン：松本麻実（GROSVENOR design）
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