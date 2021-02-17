櫻坂46・原田葵『マガジン』初ソログラビア 癒やしの笑顔たっぷり
2021年2月17日 00時00分 (2月17日 00時05分更新)
アイドルグループ・櫻坂46の原田葵（20）が、17日発売の『週刊少年マガジン』12号（講談社）の巻頭グラビアに登場した。
昨年末にリスタートを切った櫻坂46から、昨年ハタチを迎えた新成人・原田が『マガジン』にソロで初登場。癒やしの笑顔をたっぷり撮り下ろした。
同誌の公式ツイッター【@shonenmagazine1】やインスタグラム【@shonenmagazine.kousiki】では、アザーカットを公開中。同号の巻頭カラー漫画は瀬尾公治氏の新連載『女神のカフェテラス』。
【写真】撮影：YOROKOBI スタイリング：優哉 ヘアメイク：平松浩幸 デザイン：松本麻実（GROSVENOR design）
【写真】原田葵、活動再開後の初グラビア
【写真】櫻坂46・守屋麗奈『週プレ』初ソログラビア
【写真】「櫻坂46祭り」トップバッターを務めた菅井友香
【ライブ写真36点】櫻坂46 1stシングルでセンターを務めた森田ひかる
【写真】ノースリから華奢な腕がスラリ…ナチュラルな表情の小池美波
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