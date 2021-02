作家村上春樹さん(72)がプロデュースしたTOKYO FMのイベント「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova」の公開収録が14日、東京・半蔵門の同局で行われた。

ジャズ通として知られる村上さんが、言葉と音楽を届けるライブイベントとして2019年に初開催。2回の今回は同局ホールに約100人のファンを招待し、イベントの模様はこの日午後7時からオンラインで配信された。

ブラジル生まれの「ボサノヴァ」をテーマにしたイベントには、歌手の小野リサ(58)、坂本美雨(40)、ジャズピアニストの山下洋輔(78)、ギタリストの村治佳織(42)らが参加。トークやライブ演奏で盛り上げたほか、村上さんがブラジルの作曲家アントニオ・カルロス・ジョビンにささげた小説「1963年と1982年のイパネマ娘」を村治の伴奏で朗読した。

村上さんはコロナ禍での生活に「以前は外国に行くことも多かったのに、今はずっと日本で仕事してる。近所でジョギングしてたらイノシシがいた。追いかけられたら最後だから、隠れてやりすごしました」などと言って笑わせた。