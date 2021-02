「Get You Back」DANCE VIDEO “Studio”ver.を公開したNissy

2月4日“Nissyの日”に約1年2ヶ月ぶりの新曲となる「Get You Back」を配信限定でリリースした、Nissyことダンス&ボーカルグループAAAの西島隆弘がきょう13日、ミュージックビデオ(MV)のYouTube再生回数240万再生を記念して「Get You Back」DANCE VIDEO “Studio”ver.を公開した。

今回、ダンスパフォーマンスのコレオグラフは、s**t kingzとしてアメリカ最大のダンスコンテスト「BODY ROCK」で2010年、2011年と2年連続優勝を果たしたKazukiと、2010年にレディー・ガガのバックダンサーとして見いだされ、BTS、TWICE、クリス・ブラウンなど、国内外のアーティストからラブコールを受けてワールドワイドに活躍するRIEHATAが担当。Nissyと最先端を走り続けるトップ・コレオグラファー2人との化学反応に注目があつまっていた。

先週MVが公開されると、SNS上では独特な振り付けが“ゾンビダンス”として「中毒性があって何回も観てしまう」 「これはライブで観たら圧巻だなぁ」と話題に。日本のみならず世界各国からも「That's so cool Nissy」「Excellent Song!!! Excellent Vocal!!! Excellent Dance!!! Excellent MV!!!!」「this song is already in my playlist」などのコメントが寄せられていた。

関連キーワード 音楽