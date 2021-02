Mr.Childrenが昨年12月にリリースした2年2ヶ月ぶりとなる20枚目のオリジナルアルバム『SOUNDTRACKS』が、14日から全曲ダウンロード/サブスクリプションサービスで配信されることが決定した。

本作には、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP !』テーマ曲「The song of praise」、キリンビール『麒麟特製ストロング』CMソング「others」、『映画ドラえもん のび太の新恐竜』W主題歌「Birthday」「君と重ねたモノローグ」、TBS系ドラマ『おカネの切れ目が恋のはじまり』主題歌「turn over?」、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『姉ちゃんの恋人』主題歌「Brand new planet」のタイアップ曲を収録。

さらに、昨年大みそかに12年ぶりに出場した『NHK紅白歌合戦』でも披露した「Documentary film」も含む全10曲が収められている。

■Mr.Children『SOUNDTRACKS』

01. DANCING SHOES

02. Brand new planet

03. turn over?

04. 君と重ねたモノローグ

05. losstime

06. Documentary film

07. Birthday

08. others

09. The song of praise

10. memories

