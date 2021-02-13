ヤマハ発動機 ２０２０年１２月期決算 会見全文
2021年2月13日 12時20分 (2月13日 18時14分更新) 会員限定
会見日：2021年2月12日
会見者：日高祥博・代表取締役社長、 大川達実・取締役、 野田武男・企画・財務本部長、 木下拓也・ランドモビリティ事業本部長、 臼井博文・マリン事業本部長、 太田裕之・ソリューション事業本部長
会見のポイント
▽創業の地である浜北工場と、中瀬工場（いずれも浜松市）の二輪車生産機能を、2024年中までに磐田本社工場に集約・再配置する。浜北工場は移管完了後に閉鎖・売却を予定
▽2020年12月期は、新型コロナウイルス感染症拡大による販売規模の減少に合わせて、経費・在庫も減少。また先進国ではロックダウン解除後にアウトドアレジャー需要や、パーソナルモビリティ需要が急回復したことが追い風となり、減収減益ではあるがダメージを最小限に抑えた
▽2021年12月期見通しは、売上高が前期比15.5％増の1兆7000億円、営業利益が34.7％増の1100億円、純利益が35.7％増の720億円と大幅な増収増益
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会見の冒頭発言
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