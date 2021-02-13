シャープを除く電機大手七社の二〇二〇年四〜十二月期連結決算が十二日、出そろった。新型コロナウイルス感染拡大に伴う巣ごもり需要で、ソニーの純利益が初めて一兆円を超えた。日立製作所は子会社の株式売却で過去最高益を更新し、富士通やＮＥＣは第五世代（５Ｇ）移動通信向け機器の需要拡大で増益だった。東芝は黒字転換した。パナソニックと三菱電機は上半期の市況悪化を引きずり減益となった。

ソニーはゲーム事業が好調で、純利益が前年同期比８７・０％増の一兆六百四十七億円だった。グループ企業が配給に関わるアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の大ヒットなど娯楽事業も寄与した。

日立は日立化成の株式売却益や中国でのエレベーター事業、家電販売が貢献し約五・六倍の三千七十八億円だった。富士通は１４・５％増の千百四十三億円、ＮＥＣは１０・９％増の五百四十五億円。東芝は不採算事業撤退や営業コスト削減といった構造改革が進み、純損益が四百三十六億円の黒字（前年同期は千四百五十六億円の赤字）に転換した。

