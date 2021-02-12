2/15付週間アルバムランキング1位はTHE YELLOW MONKEYの『Live Loud』
2021年2月12日 17時00分 (2月12日 17時06分更新)
THE YELLOW MONKEYのライブアルバム『Live Loud』が、初週2.7万枚を売り上げ、2月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで2017/5/29付での『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NEW BEST』以来、3年9ヵ月ぶり、自身通算5作目の1位となった。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： Live Loud ／ THE YELLOW MONKEY
2位： アイラヴユー ／ SUPER BEAVER
3位： THE END ／ アイナ・ジ・エンド
4位： TRAVEL ／ MAMAMOO
5位： アスター ／ ころん
6位： ROMANCE ／ 宮本浩次
7位： Billow ／ 須田景凪
8位： 1ST ／ SixTONES
9位： ここにいるよ ／ 中島みゆき
10位： GRADATI∞N ／ Little Glee Monster
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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