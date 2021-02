ミニアルバム『Only One/Guerilla’s Way』を4月14日に発売するBoom Trigger

5人組ダンスボーカルユニット・Boom Triggerが、ミニアルバム『Only One/Guerilla’s Way』を4月14日に発売する。

昨年リリースしたデビュー曲のフレッシュで元気いっぱいのイメージから一転、今回はさわやかで心躍るようなダンスナンバーの「Only One」。自らを奮い立たせるファンとソングの「Guerilla’s Way」の両A面シングルとなっている。

「Only One」の作詞・作曲は若い世代に人気の向井太一が担当。いままでにないBoom Triggerの新しい一面を引き出している。一方、「Guerilla’s Way」ではデビュー時から掲げてきたK-POP、J-POP、HIP-HOPが融合した新しい音楽のジャンル「K・JHOP」にふさわしい1曲に仕上がっている。

■収録曲

1. Only One

2. Guerilla’s Way

3. アオハルラプソディー

4. Signal

5. Only One(instrument)

6. Guerilla’s Way(instrument)

・通常版 【CD】1600円(税込)

・限定版A 【CD+Only One/PV・MakingDVD付き】2000円(税込)

・限定版 B 【CD+Guerilla’s Way/PV・Making DVD 付き】2000円(税込)

■メンバーコメント

岡野海斗

・Only One

「Only One」は大人な雰囲気や新たなチーム一体感を生み出した曲となっております! コミカルな音と爽やかな表情、ダンスに注目です!真っ白で澄み切った色合いが頭の中に広がる1曲となっております!

・Guerrilla's Way

「Guellila's way」は治安の悪い男たちが暗がりの中サイレンや、鎖の音が鳴り響く道を進んでいく印象が伺えることでしょう! Boom Triggerらしく、引き金を引くような爆発感のある曲となっています! カッコつけたい時に聴いたら最高や!!

稲吉ひかり

・Only One

「Only One」は向井太一さんが作詞をしてくださり僕たちの気持ちや思いを曲に乗せてくれました。なので、この曲はMYBの皆さんはもちろん僕たちのことをまだ知らないたくさんの人に是非聴いていただきたいです! 振り付けの方もダンスエンターテイメントグループGANMI(ガンミ)のaoiさんに作っていただいたので、とてもスタイリッシュ振りにも注目していただきたいです!

・Guerrilla's Way

「Guerrilla's Way」はビートがとてもたくさんの音であふれていて盛り上がれるポイントがたくさんあります! 歌詞にも僕たちのチョイスした言葉が何個か入っていているところのも注目してもらいたいです! 僕たちの2ndの曲にぴったりのバチバチなサウンドなので是非聴いていただきたいです! ダンスの方もサビは覚えやすくとても重みのある振りになっているのでチェックしてみてください。

大水陸渡

・Only One

「Only One」はまた一味違うBoom Triggerを見せられる曲かなと思います! 心地の良い音が歌い出しから聞こえてきます。落ち着いているようなでもその中にはじけている部分も見えてくる誰でもない僕達にしかないOnly Oneな曲になっています! 是非肩を揺らしながら聴いてください!

・Guerrilla's Way

この曲を初めて聴いた時、曲名が「Guerrilla's way」と言うこともあって何かとんでもない事が起こりそうだなと口角が上がってしまいました。音も何か治安が悪い地域を連想させ、最初の出だしの音もパトカーが走っているかのような情景が見えてくると思います! そしてその先に何が見えてくるのか。良い意味で治安が悪い僕達Boom Triggerの「Guerrilla's way」是非想像を膨らませて聴いてください!

安藤優

・Only One

誰もが唯一無二であることを教えてくれます。希望と全身に満ちた心にしてくれます。ポップなメロディと真似したくなるようなダンス、明るくなるような曲です。背中押される力強い歌詞と、レベルアップした僕達を堪能して、酔いしれていってください。

・Guerrilla's Way

バチバチなヒップホップで最高にかっこいい曲に仕上がっています。ビターチョコと雷おこしが融合したような風味で、最後までお楽しみいただけます。セクシーで力強く、迫力が魅力な曲になっています。是非、僕達の進化した姿を見てください。

結城樹

・Only One

「Only One」は、向井太一さんが作ってくださったグルービーな曲です! 歌詞には僕たちブームトリガーが自分たちらしくもっともっと上へという気持ちが込められています! ダンスの見所はもちろんサビもキャッチーで真似しやすいのですが、最後のサビ終わりのダンスに注目してください! テンポ感やメロディーはすごく頭に残りやすくて一回聞いたら特にサビが離れなくなると思うので皆さん是非聴いてみてください!

・Guerrilla's Way

「Guerrilla's Way」は、治安の悪さと悪ガキさが魅力の曲です! デビュー曲shakingにはないカッコよさが見られると思います! 特に曲中の注目ポイントは、ラップとなんといっても雰囲気をガラッと変える陸渡パートです!鳥肌立つこと間違いなし! ダンスも歌詞にそった遊び心のある振りもあるので構成や振りも見てみてください!

