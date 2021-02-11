愛知の客同士衝突、８歳児重体　福井・大野の和泉スキー場

2021年2月11日 23時51分 (2月11日 23時52分更新) 会員限定
　１１日午後２時２０分ごろ、福井県大野市朝日前坂の福井和泉スキー場で、スノーボードで滑走していた愛知県犬山市前原上原、会社員吉田皓登さん（２３）と、同県稲沢市の小学２年生の男児（８つ）が衝突した。男児は意識不明の重体。
　大野署によると、吉田さんは友人と３人で、男児は家族４人でスキー場を訪れていた。スキー場関係者が１１９番した。

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