１１日午後６時４０分ごろ、ＪＲ名古屋駅の東海道新幹線下り線で、東京発新大阪行き「のぞみ２４３号」が発車する際、乗務員用の扉が閉まらなくなった。乗務員が安全を確認した後、１０分遅れで運転を再開した。ＪＲ東海によると、後続の下り線計２本が最大１０分遅れ、約２５０人に影響した。同社は原因を調べている。