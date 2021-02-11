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愛知の客同士衝突、８歳児重体 福井・大野の和泉スキー場
１１日午後２時２０分ごろ、福井県大野市朝日前坂の福井和泉スキー場で、スノーボードで滑走していた愛知県...
02月11日
長野・湯田中温泉の旅館で火災 国登録有形文化財
１１日午後３時２０分ごろ、長野県山ノ内町平穏の湯田中温泉にある老舗旅館「よろづや」で、国登録有形文化...
国登録文化財の老舗旅館で火災 長野・山ノ内町の「松籟荘」
１１日午後３時２０分ごろ、長野県山ノ内町平穏にある湯田中温泉の老舗旅館「よろづや」で「火が出ている」...
陸自の北富士演習場、２度の火災 米軍訓練期間中で計４回
陸上自衛隊北富士演習場（山梨県富士吉田市、山中湖村）で１１日、２度の火災が発生した。３日から１４日ま...
浜口竜介監督の新作、コンペ選出 ベルリン国際映画祭、金熊賞競う
世界三大映画祭の一つ、第７１回ベルリン国際映画祭の事務局は１１日、最高賞「金熊賞」などを競うコンペテ...
高校生「復興に満足」７７％ 被災３県「地元で働く」は３６％
東日本大震災と東電福島第１原発事故の被災地にある公立高校の生徒計２１０人に共同通信が実施したアンケー...