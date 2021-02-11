国内で１１日、新たに１６９５人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。東京４３４人、神奈川１７８人、埼玉１７２人などで、５日連続で感染者が２千人を下回った。死者は東京２１人、埼玉と千葉が各９人など計７８人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から２３人減って７１３人。

兵庫で２人、神奈川で１人、過去の感染者の取り下げがあった。

