国内１６９５人感染、７８人死亡　コロナ、新たな人数

2021年2月11日 20時31分 (2月11日 20時46分更新) 会員限定
　国内で１１日、新たに１６９５人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。東京４３４人、神奈川１７８人、埼玉１７２人などで、５日連続で感染者が２千人を下回った。死者は東京２１人、埼玉と千葉が各９人など計７８人だった。
　厚生労働省によると、重症者は前日から２３人減って７１３人。
　兵庫で２人、神奈川で１人、過去の感染者の取り下げがあった。

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