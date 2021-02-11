ロッテは11日、沖縄本島で13~21日に開催される練習試合の遠征メンバーを発表した。新人ではドラフト1位左腕の鈴木昭汰投手(法大)、同3位の小川龍成内野手(国学院大)、同4位の河村説人投手(星槎道都大)の3人が1軍で対外試合を転戦することになった。

◆那覇遠征メンバー

【投手】佐々木千、東妻、山本、石崎、南、鈴木、有吉、成田、中村稔、河村、大嶺、古谷、土居、本前、原、アコスタ

【捕手】佐藤、吉田、柿沼

【内野手】藤岡、安田、中村奨、福田光、松田、小川

【外野手】藤原、加藤、岡、菅野、高部、山口、和田

◆練習試合の日程

▽13日 楽天戦(金武、午後1時~)

▽14日 ヤクルト戦(浦添、午後1時~)

▽15日 休日

▽16日 広島戦(コザ、午後1時~)

▽17日 日本ハム戦(名護、午後1時~)

▽18日 楽天戦(金武、午後1時~)

▽19日 練習(宜野湾室内)

▽20日 DeNA戦(宜野湾、午後1時~)

▽21日 DeNA戦(宜野湾、午後1時~)

※試合主催はいずれも相手球団