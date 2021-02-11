【ロッテ】１位左腕・鈴木昭汰ら新人３人が選ばれる、練習試合の遠征メンバー発表
2021年2月11日 18時42分
ロッテは11日、沖縄本島で13~21日に開催される練習試合の遠征メンバーを発表した。新人ではドラフト1位左腕の鈴木昭汰投手(法大)、同3位の小川龍成内野手(国学院大)、同4位の河村説人投手(星槎道都大)の3人が1軍で対外試合を転戦することになった。
◆那覇遠征メンバー
【投手】佐々木千、東妻、山本、石崎、南、鈴木、有吉、成田、中村稔、河村、大嶺、古谷、土居、本前、原、アコスタ
【捕手】佐藤、吉田、柿沼
【内野手】藤岡、安田、中村奨、福田光、松田、小川
【外野手】藤原、加藤、岡、菅野、高部、山口、和田
◆練習試合の日程
▽13日 楽天戦(金武、午後1時~)
▽14日 ヤクルト戦(浦添、午後1時~)
▽15日 休日
▽16日 広島戦(コザ、午後1時~)
▽17日 日本ハム戦(名護、午後1時~)
▽18日 楽天戦(金武、午後1時~)
▽19日 練習(宜野湾室内)
▽20日 DeNA戦(宜野湾、午後1時~)
▽21日 DeNA戦(宜野湾、午後1時~)
※試合主催はいずれも相手球団
PR情報