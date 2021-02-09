中居正広・香取慎吾・浜崎あゆみ・西島隆弘ら、紺綬褒章を受章 「公益のため多額の私財を寄附」
2021年2月9日 19時41分 (2月9日 20時06分更新)
中居正広（48）、香取慎吾（44）、浜崎あゆみ（42）、西島隆弘（34）らが紺綬褒章を受章したことが9日、政府官報で発表された（中居は紺綬褒章並びに賞杯）。
「公益のため多額の私財を寄附した」として1月30日に受章。浜崎は昨年4月、コロナ禍に国立国際医療研究センターに1000万円を寄付、西島は7月に豪雨で甚大な被害を受けた地域を支援するため、日本赤十字社に1000万円を寄付していた。
中居も昨年、香取ら「新しい地図」と日本財団による基金『LOVE POCKET FUND』に寄附し、新型コロナウイルスの影響で困難を抱えた人たちを支援してきた。
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