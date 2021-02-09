元モーニング娘。の飯田圭織と保田圭が、21日放送のテレビ東京系カラオケ採点番組『THEカラオケ★バトル』（後6：30～9：00）で一夜限りのペアを結成し、師匠・つんく♂のバンド、シャ乱Qの代表曲「シングルベッド」を歌うことが明らかになった。

この日の放送は「超絶ハーモニー連発・最強デュエット王決定戦！」と題し、プロからアマチュアまで歌に絶対の自信を持つ2人がペアを結成。10組20人がデュエット歌唱で火花を散らす。

武田鉄矢とお笑いコンビ「ラランド」サーヤは「男と女のラブゲーム」（武田鉄矢＆芦川よしみ）、中西圭三とTiAは「白日」（King Gnu）をカバー。堀内孝雄は放送当日に解禁となる歌手とともに「ロンリー・チャップリン」（鈴木聖美 with Rats ＆ Star）を披露する。

司会は堺正章、柳原可奈子、森香澄（テレビ東京アナウンサー）。ゲストは宮本亞門、伊集院光、矢田亜希子、浅田舞。

■2月21日放送『THEカラオケ★バトル』出演者・歌唱曲

▽Aブロック

【泣けるハイトーン美声男女デュエット】 KIMIKA×Masaya 「炎」（LiSA）

【U-18四天王 最強女子高生コンビ】 鈴木杏奈×佐久間彩加 「LIFE」（AAA）

【オペラ＆ジャズ！異ジャンルの禁断デュエット】 翠千賀×宮本美季 「いのちの歌」（茉奈佳奈）

▽Bブロック

【ギャップに驚愕！小学5年生コンビ】 北本莉斗×加藤礼愛 「Pretender」（Official髭男dism）

【歌声で女性を虜に！魅惑のデュエット「Wこうだい」】 松浦航大×吉田広大 「三日月」（絢香）

【カラオケバトルが生んだ最強大学生コンビ】 堀優衣×小豆澤英輝 「蕾」（コブクロ）

▽Cブロック

【歌手歴50年の大御所歌手×芸歴3年の若手芸人】 武田鉄矢×ラランド サーヤ 「男と女のラブゲーム」（武田鉄矢＆芦川よしみ）

【モーニング娘。黄金期OGコンビ】 飯田圭織×保田圭 「シングルベッド」（シャ乱Q）

【超絶歌唱力！伝説のシンガーソングライター×ゴスペル全米王者】 中西圭三×TiA 「白日」（King Gnu）

【歌手歴 合計107年のレジェンドコンビ】 「？」（当日解禁）×堀内孝雄 「ロンリー・チャップリン」（鈴木聖美 with Rats & Star）

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