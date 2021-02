THE YELLOW MONKEY 『Live Loud』(ワーナーミュージック・ジャパン/2月3日発売)

THE YELLOW MONKEYのライブアルバム『Live Loud』が、初週2.7万枚を売り上げ、2月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで2017/5/29付での『THE YELLOW MONKEY IS HERE. NEW BEST』以来、3年9ヵ月ぶり、自身通算5作目の1位となった。

本作は、結成30周年記念として発売された20年ぶりのライブアルバム。2019年12月のナゴヤドーム、昨年2月の京セラドーム大阪と、開催中止となった同年4月の東京ドーム公演に替わる新規公演として、11月に行われた同会場で披露された全48曲79テイクから、ファン投票をもとに収録曲が決定。「BURN」「SPARK」といったシングルや、2019年発売の最新アルバム『9999』収録の「ALRIGHT」「天道虫」など全15曲が収録されている。

3月10日には、結成30周年ドームツアーの3公演のライブ映像を収めたコンプリートBOX『30th Anniversary THE YELLOW MONKEY SUPER DOME TOUR BOX』と、同東京ドーム公演を収録したライブ映像商品『THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -DOME SPECIAL- 2020.11.3』の発売が決定している。

<クレジット:オリコン調べ(2/15付:集計期間:2月1日~2月7日)>

