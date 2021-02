ジャニーズ事務所

俳優で歌手の木村拓哉(48)が8日、自身のインスタグラムを更新。昨年の2月8日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催した初のソロライブ「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」から1年がたった思いを投稿した。

木村は昨年1月にアルバムをリリースし、ソロでの歌手活動を開始。ドラマ「教場」など役者としても変わらぬ人気を誇っている。

木村はこの日、ライブ名をプリントしたパーカー姿のバックショットを公開。「にしても一年があっという間に!!」と凝縮した1年を振り返った。