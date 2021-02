北村匠海が熱唱するDISH// 「猫」が『THE FIRST TAKE』初の1億回突破作品に

俳優で4人組バンドDISH//のボーカル・北村匠海が歌う「猫」の映像が、アーティストの一発撮りパフォーマンスを投稿するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」初の1億再生突破作品となった。

「THE FIRST TAKE」はチャンネル登録者353万人、総再生回数7億9400万回、世界220ヶ国で視聴されている人気YouTubeチャンネル。これまでに71組のアーティストが登場し、120曲が投稿されてきた(2月8日現在)。DISH//(北村匠海)名義の「猫」は、同チャンネルで2020年3月20日に公開。ミュージックビデオではない音楽コンテンツがYouTubeで1億回再生を突破するのは異例の記録となる。

同曲はもともと、DISH//の10thシングル「僕たちがやりました」(2017年8月発売)のカップリング曲として、シンガー・ソングライターのあいみょんが作詞作曲。DISH//のメンバーが事前レコーディングしたアコースティックアレンジのサウンドに乗せ、北村が一発撮りに挑戦した。反響を受けて昨年4月29日に「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」として配信リリース。「THE FIRST TAKE ver.」として初の音源化ともなった。

北村は「凄すぎる。ゼロ何個かわかりません。昨年3月に公開されたときはこんなことになるとは思ってもいなかったですし、世の中が大変な中で生み出したこの作品が、1億回も見ていただけた事に本当にありがたい気持ちでいっぱいです」とと感激。「THE FIRST TAKEスタッフの皆様、見ていただいた方々、この楽曲を書いてくれたあいみょんにも感謝したい気持ちでいっぱい」とのメッセージを寄せた。

DISH//は「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」を収録したニューアルバム『X』(クロス)を、今月24日にリリースすることも決まっている。

■DISH//(北村匠海)コメント

これからもDISH//は4人でよりたくさんの人に音楽でたくさんの感情を与えていけるバンドになっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。

