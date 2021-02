初のファンミーティング『EN-CONNECT』を行ったENHYPEN 写真提供:BELIFT LAB

韓国の7人組ボーイズグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が、デビュー後初となるファンミーティング『2021 ENHYPEN FANMEETING 』を6日、7日の2日間にわたって開催した。

世界中のファンたちの熱望と期待に応え、デビュー2ヶ月でファンたちと「超高速出会いの場」を設けたENHYPENは、さまざまなイベントで約3時間にわたるステージを飾り、世界のENGENE(ファンの総称)たちと特別な思い出を作った。

チーム対抗のゲームコーナーでは、ボールトラッピング、レモンを食べて自信のある表情作り、クイズ、絶対日常音感、人形の手袋をはめて板割、回った後にランダムダンスなどで白熱。ENGENEが愛したENHYPENの瞬間を公開する「EN-CODE」コーナーには事前参加投稿が約5千件も集まりENHYPENの熱い人気を実感させた。

ENHYPENはデビューアルバム『BORDER : DAY ONE』のタイトル曲「Given-Taken」、収録曲「Let Me In (20 CUBE)」、「10 Months」、「Flicker」はもちろん、オーディション番組『I-LAND』で公開した「Chamber 5 (Dream of Dreams)」のステージとBTSの「Boy In Luv」のカバーを披露。

また、デビュー後初公開となるユニットステージでは、JUNGWON、JAKE、SUNGHOON、SUNOOはBTSの「Like」カバーステージを、HEESEUNG、JAY、NI-KIはEXOの「LOVE ME RIGHT」カバーステージを華やかなパフォーマンスで飾った。公演中、ENHYPENは目と耳を魅了するライブステージを通じて、今年新たに行われる活動への期待を高めた。

終盤、ENHYPENとENGENEは互いのためのサプライズプレゼントを公開し、感動を深める場面も。ファンミーティングの初日(6日)にENHYPENは、ENGENEのために準備してきた手書きの手紙を朗読し、2日目には全世界のENGENEが送ってくれたファンライトの写真とメッセージで制作された映像をサプライズ公開し、お互いにつながる意義深い時間を終えた。

ENHYPENは「初のファンミーティングに来てくれてありがとう。ENGENEの皆さんの応援が全部心に響いて、舞台上でのENHYPENという存在について改めて考えさせられた。これからももっと近くで会える時間がたくさんあるといいな。時間を重ねるごとに成長できるよう努力し、ENGENEの皆様により大きな楽しみを届けていきたい。」とファンミーティングを行った感激の気持ちと今後の決意を涙ながらに語り、初めてのファンミーティングを終えた。

