現地時間今月16日にスタートするUEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメントを、5月29日の決勝まで全29試合、独占生中継・ライブ配信するWOWOWは、決勝トーナメントの幕開けを控える今月14日に、特別番組『チャンピオンズリーグ＆ヨーロッパリーグWOWOW開幕SP！』を無料放送する。そのMCをHey! Say! JUMPの薮宏太が務めることが発表された。

注目選手や決勝トーナメントの直前情報を紹介する2時間の特別番組。解説に北澤豪、戸田和幸を迎え、UEFAチャンピオンズリーグのグループステージを振り返りつつ、ベスト16の8試合を徹底プレビュー。激戦必至の決勝トーナメントの展望を伝える。UEFAヨーロッパリーグについても注目選手や見逃せない一戦を紹介する。

番組終了後には、YouTube WOWOWオフィシャルチャンネルで「F・トーレス出演！チャンピオンズリーグ深掘りSP！」を生配信。アナウンサーの西岡明彦を新たにMCに迎え、さらにスペシャルゲストとして元スペイン代表のレジェンド、フェルナンド・トーレスがリモート出演。フェルナンド・トーレスの注目試合や決勝トーナメントの展望はもちろん、番組では紹介できなかった自身のチャンピオンズリーグでの経験、知られざる秘話などを熱く語ってもらう。

■放送・配信情報

『チャンピオンズリーグ＆ヨーロッパリーグWOWOW開幕SP！』

2月14日（日）後5：30〜WOWOWプライムで無料放送

『F・トーレス出演！チャンピオンズリーグ深掘りSP！』

2月14日（日）後7：30頃〜YouTube WOWOWオフィシャルチャンネルより生配信

■WOWOW番組オフィシャルサイト

https://www.wowow.co.jp/sports/clel/

関連キーワード エンタメ総合