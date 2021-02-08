Hey! Say! JUMP・薮宏太、WOWOWチャンピオンズリーグ特別番組MC
2021年2月8日 05時00分 (2月8日 05時05分更新)
現地時間今月16日にスタートするUEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメントを、5月29日の決勝まで全29試合、独占生中継・ライブ配信するWOWOWは、決勝トーナメントの幕開けを控える今月14日に、特別番組『チャンピオンズリーグ＆ヨーロッパリーグWOWOW開幕SP！』を無料放送する。そのMCをHey! Say! JUMPの薮宏太が務めることが発表された。
注目選手や決勝トーナメントの直前情報を紹介する2時間の特別番組。解説に北澤豪、戸田和幸を迎え、UEFAチャンピオンズリーグのグループステージを振り返りつつ、ベスト16の8試合を徹底プレビュー。激戦必至の決勝トーナメントの展望を伝える。UEFAヨーロッパリーグについても注目選手や見逃せない一戦を紹介する。
番組終了後には、YouTube WOWOWオフィシャルチャンネルで「F・トーレス出演！チャンピオンズリーグ深掘りSP！」を生配信。アナウンサーの西岡明彦を新たにMCに迎え、さらにスペシャルゲストとして元スペイン代表のレジェンド、フェルナンド・トーレスがリモート出演。フェルナンド・トーレスの注目試合や決勝トーナメントの展望はもちろん、番組では紹介できなかった自身のチャンピオンズリーグでの経験、知られざる秘話などを熱く語ってもらう。
■放送・配信情報
『チャンピオンズリーグ＆ヨーロッパリーグWOWOW開幕SP！』
2月14日（日）後5：30〜WOWOWプライムで無料放送
2月14日（日）後5：30〜WOWOWプライムで無料放送
『F・トーレス出演！チャンピオンズリーグ深掘りSP！』
2月14日（日）後7：30頃〜YouTube WOWOWオフィシャルチャンネルより生配信
2月14日（日）後7：30頃〜YouTube WOWOWオフィシャルチャンネルより生配信
■WOWOW番組オフィシャルサイト
https://www.wowow.co.jp/sports/clel/
https://www.wowow.co.jp/sports/clel/
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