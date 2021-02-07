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松江で再生可能エネルギー会議 河野氏もオンライン参加
松江市の市民団体や政策シンクタンク「構想日本」などは７日、再生可能エネルギーの課題や現状を考える会議...
02月07日
東京で新たに４２９人が感染 新型コロナ、１０日連続で３桁
東京都は７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４２９人報告されたと発表した。１０日連続で３桁の水準...
全国の人出、７割弱で増加 前週末比、外出自粛弱まる
ＮＴＴドコモがまとめた７日午後３時時点の人出は、全国主要駅や繁華街計９５地点の７割弱に当たる６２地点...
着床前診断、対象拡大で最終案 日本産科婦人科学会
重い遺伝性の病気が子どもに伝わらないように受精卵を選ぶ検査「着床前診断」を巡り、日本産科婦人科学会は...
神戸で「観光甲子園」決勝 浜松学芸高など３校グランプリ
高校生が観光に関する魅力や課題を３分間の動画で紹介し、出来栄えを競う「観光甲子園２０２０」の決勝大会...
将棋、里見香奈が最多タイ４３期 女流タイトル獲得数、清水に並ぶ
将棋の第４７期女流名人戦５番勝負第３局は７日、千葉県野田市で指され、後手の里見香奈女流名人（２８）が...