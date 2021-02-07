国内で７日、新たに１６３０人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。東京４２９人、埼玉１８７人、神奈川１６４人など。この日に報告された死者は５２人で、愛知と大阪で各７人、千葉と東京で各６人など。

厚生労働省によると、重症者は前日から２０人減って７９５人。沖縄で過去の感染者７人の取り下げがあった。



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