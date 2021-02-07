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【岐阜】美濃加茂の病院のクラスター、計７４人に
県と岐阜市は六日、新たに十歳未満〜八十代の男女二十五人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
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02月07日
【愛知】医療関係の国家試験、感染者の追試求める 学生がネット署名提出
医療関係の国家試験で、新型コロナウイルス感染者への追試験の実施を求めようと、東海地方在住の看護学部四...
【愛知】県医療療育センターの看護師がコロナ感染
県は六日、県医療療育総合センター（春日井市）に勤務する五十代女性看護師が新型コロナウイルスに感染した...
ワクチン保管用冷凍庫、愛知・岐阜にも届く
医療従事者への新型コロナウイルスのワクチン先行接種に向け、保管用の超低温冷凍庫が六日、愛知、...
医療現場「現状では尚早」愛知知事「視野に入ってきた」 緊急事態宣言解除
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国の緊急事態宣言が、八日から延長期間に入る。ただ、感染状況が改善傾...
【三重】重症者病床使用率が過去最高 県内の死者３５人に
県内で六日、新たに二十七人の新型コロナウイルス感染が判明した。また、県内の医療機関に入院していた感染...