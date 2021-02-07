福井で感染者が１人死亡　県内の死者２３人に

2021年2月7日 12時17分 (2月7日 12時20分更新)
　福井県は７日、新型コロナウイルスに感染していた８０代女性が死亡したと発表した。県内の死者は２３人となった。新たな感染者は確認されなかった。

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