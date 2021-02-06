尖閣周辺の中国船、領海外側に　２隻

2021年2月6日 14時40分 (2月6日 15時09分更新) 会員限定
　沖縄県・尖閣諸島

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　第１１管区海上保安本部によると、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に侵入していた中国海警局の船２隻が６日午後１時１５分ごろ、領海外側に出た。

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