與真司郎『THIS IS WHERE WE PROMISE』完全受注生産限定盤・写真集表紙

AAA・與真司郎のアーティスト活動休前最後のアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』(8月11日発売)の完全受注生産限定盤に同梱される写真集(約150ページ)の表紙が5日、公開された。

昨年11月、2021年いっぱいをもってアーティスト活動休止することを発表している與は、白いバラを手に、アンニュイな表情を向ける。その眼差しからはファンへの深い愛情も感じられるショットとなっている。

本作のタイトル『THIS IS WHERE WE PROMISE』には、活動休止発表後にリリースされた自身作詞のメッセージソング「This Is Where We Promise」でつづった、大切な人への「ありがとう」と「また会える日を約束しよう」のメッセージが込められている。

完全受注生産限定盤の予約受付は、きょう5日正午にスタートした。

関連キーワード 音楽