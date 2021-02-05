JO1 1st写真集『Progress』（ヨシモトブックス）書影（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン)の1st写真集『Progress』（ヨシモトブックス）が週間5.0万部を売り上げ、2/1付「オリコン週間BOOKランキング」で2位、同ジャンル別「写真集」で1位を獲得した。

JO1は、2019年にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の視聴者投票によって選ばれた大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨からなる11人組ボーイズグループ。昨年3月シングル「PROTOSTAR」でデビューした。

本作は「今の彼らの姿そのもの」をテーマに、デビュー年を駆け抜けたメンバーのライブパフォーマンス姿のほか、真剣な表情からリラックスした姿まで、さまざまなカットを収録。ソロインタビュー、メンバー座談会、撮影の裏側が垣間見られるオフショットなどボリューム満載で収められている。

※オリコン“本”ランキングは2008/4/7 付～集計開始。

＜クレジット：オリコン調べ 2/8付：集計期間：1月25日～1月31日＞

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