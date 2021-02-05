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英、ワクチン併用治験開始 夏にも初期結果か
【ロンドン共同】英政府は４日、新型コロナウイルス感染症のワクチン２種類を併用した場合、同じ種類を２回...
02月05日
ミャンマー与党幹部、大半が拘束 スー・チー氏ら１６～１７人
【ヤンゴン共同】ミャンマーのアウン・サン・スー・チー氏が率いる与党・国民民主連盟（ＮＬＤ）の最高幹部...
02月04日
韓国国会、判事の弾劾訴追案可決 産経元支局長公判で圧力
【ソウル共同】韓国の朴槿恵前大統領の名誉を記事で傷つけたとして在宅起訴された産経新聞元ソウル支局長＝...
香港人の台湾移住、昨年１万人超 過去最高、国安法後に急増
【香港共同】４日付の香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）などによると、２０２０年に台湾に移住した香港人が１...
ビアホール、ぽかぽか作戦 封鎖下のベルリン、ホームレスに居場所と食事
新型コロナウイルス対策の都市封鎖（ロックダウン）が続くドイツで、ベルリン最大規模のビアホールがＮＰＯ...
北京五輪、人権問題の影 香港・ウイグル巡りボイコットの動き
北京で来年二月四日に開幕する冬季五輪まで一年。競技場などインフラ整備は順調に進むが、東京五輪・パラリ...