スー・チー氏解放要求　安保理が報道声明

2021年2月5日 01時46分 (2月5日 02時02分更新) 会員限定
　【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は４日、ミャンマー情勢を巡り、アウン・サン・スー・チー氏らの拘束に「深い懸念」を表明し、即時解放を求める報道声明を発表した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

国際の新着

記事一覧