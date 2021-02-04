6人組エンタメユニット・すとぷりのメンバー・ころんの1stアルバム『アスター』が、初週9.4万枚を売り上げ、2月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： アスター ／ ころん

2位： Note ／ 錦戸亮

3位： BOYMEN the Universe ／ BOYS AND MEN

4位： 創作 ／ ヨルシカ

5位： Star ／ SUPER JUNIOR

6位： The First Step:Treasure Effect:TREASURE Vol.1 ／ TREASURE

7位： 1ST ／ SixTONES

8位： GRADATI∞N ／ Little Glee Monster

9位： ハラミ定食 DX ～Streetpiano Collection～「おかわり!」 ／ ハラミちゃん

10位： STILL DREAMING ／ TOMORROW X TOGETHER

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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