2/8付週間アルバムランキング1位はころんの『アスター』
2021年2月4日 17時00分 (2月4日 17時06分更新)
6人組エンタメユニット・すとぷりのメンバー・ころんの1stアルバム『アスター』が、初週9.4万枚を売り上げ、2月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： アスター ／ ころん
2位： Note ／ 錦戸亮
3位： BOYMEN the Universe ／ BOYS AND MEN
4位： 創作 ／ ヨルシカ
5位： Star ／ SUPER JUNIOR
6位： The First Step:Treasure Effect:TREASURE Vol.1 ／ TREASURE
7位： 1ST ／ SixTONES
8位： GRADATI∞N ／ Little Glee Monster
9位： ハラミ定食 DX ～Streetpiano Collection～「おかわり!」 ／ ハラミちゃん
10位： STILL DREAMING ／ TOMORROW X TOGETHER
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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