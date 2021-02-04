福井で３日ぶり感染確認　２０代女性と３０代男性

2021年2月4日 12時16分 (2月4日 12時17分更新)
　福井県は４日、新たに福井市の２０代女性、あわら市の３０代男性の２人に新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。感染確認は３日ぶり。
　
　２人とも１月２５日に感染確認が発表された人の濃厚接触者。症状は軽い。県内の感染者は計５１９人になった。

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