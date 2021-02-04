関連キーワード
【三重】四日市、１月は最多の９９人 感染者延べ３００人超
四日市市内で、新型コロナウイルスの感染者数が延べ三百人を超えた。一月は、年末年始の帰省に由来するとみ...
02月04日
【愛知】豊橋で男女８人、新型コロナ感染 入院中の２人死亡
豊橋市は三日、市内の十〜七十代の男女八人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。いずれも軽症か無症...
【岐阜】西可児中男子生徒、新型コロナに感染
可児市は三日、西可児中学校の十代の男子生徒が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
生徒は...
【愛知】ワクチン集団接種訓練、あま市が１７日に実施へ 会場設営や予診など流れ確認
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に向けて、あま市は十七日に六十五歳以上の高齢者約二万三千人が対...
【岐阜】瑞浪市子育て支援課、別の職員１人も感染
瑞浪市は三日、新たに市子育て支援課の会計年度任用職員一人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同...
【愛知】緊急事態宣言１カ月延長 春日井市の催し、中止期間延ばす
新型コロナウイルス特別措置法に基づく県への緊急事態宣言が一カ月延長されたことを受け、春日井市は三日、...