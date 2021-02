連載1000話に到達している人気漫画『ONE PIECE(ワンピース)』が、4日発売のコミックス最新98巻で全世界累計発行部数が4億8000万部(国内4億部、海外8000万部)を突破した。また、2010年3月発売の第57巻以降、初版300万部以上発行という驚異的な記録を10年以上更新し続けている。

第57巻の初版発行部数300万部は、当時の日本出版史上最高初版発行部数を記録し、12年8月3日発売の第67巻は自己記録を更新する初版405万部を刊行。世界中で愛されている作品で、最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ「The most copies published for the same comic book series by a single author」としてギネス世界記録に認定されている。また、テレビアニメが99年より放送されているほか、ハリウッドで実写ドラマ化のプロジェクトも進行するなど、大人気コンテンツとなっている。

今回の98巻発売を記念して、TikTok内でのプレゼントキャンペーンを実施。『ONE PIECE』仕様の期間限定エフェクトを使用して、動画を撮影後、ハッシュタグ「#麦わらの一味の負ける気がしねェチャレンジ」を付けて動画を投稿すると、その中から抽選で10人に複製原画がプレゼントされる。

また、先日より実施している連載1000話到達記念企画『ONE PIECE 1000 LOGS』キャンペーンと題したさまざまな企画が進行中。世界中の読者が投票できる「第1回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票」(総勢1000超のキャラクターの中で読者にとっての「いちばん」を決める)が開催されているほか、漫画アプリ『少年ジャンプ+』および電子書店『ゼブラック』では、『ONE PIECE』電子版の1巻から71巻が無料公開されている。

『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした少年漫画で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。

関連キーワード アニメ