米インターネット通販大手のアマゾン・ドット・コムは現地時間2日、創業者のジェフ・ベゾス氏（57）が今年の7～9月期にCEOを退任し、会長となる人事を発表した。後任にはアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）を手がけてきたアンディ・ジャシー氏が就任する。

ベゾス氏は1994年にアマゾンを創業。オンライン書店から始まり、あらゆる小売・物流を担う巨大IT企業を一代で築き上げた。ベゾス氏自身も2018年、フォーブス世界長者番付で1位となるなど富豪として知られ、昨年には世界で初めて保有資産が2000億ドルを上回った。

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