『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE 』1st Battle photo by粂井健太/西長勲/小林弘輔

音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のライブイベント『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE 』1st Battleが1月31日に開催され、その様子がABEMAで生配信された。関連ワード「#ヒプマイ2ndバトルライブ」が世界トレンド1位となった。

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE 』は、各日程異なる2チームの対戦カードが組まれ、1月31日午後4時から配信の1st Battleは、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”(岩崎諒太/河西健吾/黒田崇矢)とイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”(木村昴/石谷春貴/天﨑滉平)、2月14日午後4時から配信される2nd Battleは、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”(葉山翔太/榊原優希/竹内栄治)とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”(速水奨/木島隆一/伊東健人)が出演。ラストとなる2月21日午後7時から配信される3rd Battleでは、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”(白井悠介/斉藤壮馬/野津山幸宏)とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”(浅沼晋太郎/駒田航/神尾晋一郎)が出演する。

1月31日にABEMAで生配信された1st Battleでは、オオサカ・ディビジョンのリーダー・岩崎の「爆笑で勝つ!!」、イケブクロ・ディビジョンのリーダー・木村の「兄弟で勝つ!!」の意気込み通り、オープニングから白熱のバトルが開始。オープニングでは、Division All Starsによる楽曲「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」、「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- +」と、先日開幕TRAILERで初公開された≪2nd D.R.B≫のTHEME SONGとなる「ヒプノシスマイク-Glory or Dust-」のメドレーを“どついたれ本舗”と“Buster Bros!!!”の2チームによる特別バージョンで披露された。

各ディビジョンのパートでは登場VTRを挟み、メンバー3人が登場。オオサカ、イケブクロとそれぞれのソロ曲やチーム曲を織り交ぜながら息の合ったパフォーマンスを見せた。また、ライブの中盤に突如、ファンにはすっかりお馴染みの“中王区のテーマ曲”と共に、東方天乙統女役の小林ゆう、勘解由小路無花果役のたかはし智秋、碧棺合歓役の山本希望の3人がセンターステージにサプライズ登場。昨年発表となった楽曲「Femme Fatale」をパフォーマンス初披露した。

ライブ終盤では、これまで4ディビジョンで発表されていた「Survival of the Illest」が「Survival of the Illest+」となり、“どついたれ本舗"が”“Buster Bros!!!”に続き、新たなverseを披露。最高潮の盛り上がりの中、「SUMMIT OF DIVISIONS」でフィナーレを飾り、配信ライブを観ているファンへ熱いパフォーマンスを届けました。最後のMCで、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”のリーダー白膠木簓役の岩崎は「画面の前とステージのみなさんとライブができて幸せに思います!」、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”のリーダー山田一郎役の木村は「今できるベストをステージで出し尽くしました!バトルはまだまだ続いていきます。ヒプノシスマイク、こっからまだまだ盛り上がっていきます!」と力強く伝えた。

■セットリスト

M1.OP Medley (ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-+/ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-+/ヒプノシスマイク -Glory or Dust-)/どついたれ本舗・Buster Bros!!!

M2. あゝオオサカ dreamin'night/どついたれ本舗

M3. Tragic Transistor/白膠木簓(CV:岩崎諒太)

M4. Own Stage/躑躅森盧笙(CV:河西健吾)

M5. FACES/天谷奴零(CV:黒田崇矢)

M6. おはようイケブクロ/Buster Bros!!!

M7. Break The Wall/山田一郎(CV:木村昴)

M8. School of IKB/山田二郎(CV:石谷春貴)

M9. レクイエム/山田三郎(CV:天﨑滉平)

M10. IKEBUKURO WEST GAME PARK/Buster Bros!!!

M11. なにわ☆パラダイ酒/どついたれ本舗

M12. Famme Fatale/中王区 言の葉党

M13. Re:start!!!/Buster Bros!!!

M14. 笑オオサカ!~What a OSAKA!/どついたれ本舗

M15. Joy for Struggle/どついたれ本舗・Buster Bros!!!)

M16.ED Medley(Survival of the Illest +/SUMMIT OF DIVISIONS)/どついたれ本舗・Buster Bros!!!

