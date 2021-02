音楽家の坂本龍一とつんく♂が、毎年2月15日の国際小児がんデーに開催される小児がん治療支援を目的としたチャリティーライブ『LIVE EMPOWER CHILDREN』プロジェクトのテーマソング「My Hero~奇跡の唄〜」を共同制作したことが2日、わかった。がん体験者でもある両者が初タッグを組む。

今回のテーマソングは、2014年に中咽頭がんを患い、6年を経て寛解したものの、先月21日に直腸がんを公表した坂本が本プロジェクトに賛同し、作曲を担当。「この曲はお子さんを含め、幅広い年代の人達が簡単に覚えられて、皆んなで歌えるようにと思って作ったものです。僕の曲の中でもそういった曲は非常に珍しくあまりないのですが、そういう意味ではなかなか難しかったです」と打ち明けた。

作詞は坂本から打診されたつんく♂が担当した。つんく♂も2014年に喉頭がんを患ったことを公表している。坂本は「つんく♂さんとはメールで何度もやり取りをして、詩にあわせてメロディーを変えてみたり、逆にメロディーにあわせて少し詩を変えて頂いたりしました。実はつんく♂さんとコラボレーションするのは初めてなんですが、とてもスムーズに共同作業が出来たと思います」と振り返り、「この曲を通して少しでも多くの方に小児がんのことを知って頂けること、そして支援の輪が広がっていくことを願っています」とコメントした。

つんく♂は坂本との初共作について「とてもうれしく、誇りに感じております」と喜び、「坂本さんと共作が決まり、改めて考えました。我が子のこと、自分の病気のこと。コロナと闘う世の中を見ながら、そんな中でもがんや生まれつきのハンデキャップや病気と闘っている闘病者がいるという事実があること。溢れてきた想いを歌詞にしたためました」と明かした。

歌唱するのは、YU-KI(TRF)、hitomi、ピコ太郎、河村隆一、ISSA(DA PUMP)、鈴木亜美、持田香織(Every Little Thing)、倖田來未、鬼龍院翔(ゴールデンボンバー)、大野雄大&花村想太(Da-iCE)、 FANTASTICS from EXILE TRIBEら総勢21組。さらに、小児がんを克服した子どもたちを中心とした「LECこども合唱団」も参加する。同曲は、2月15日に無観客・無料生配信で開催される小児がん治療支援ライブ『LIVE EMPOWER CHILDREN 2021 supported by Aflac』出演者全員で初披露する。

ライブ当日の15日に各音楽配信サービスで配信リリースし、3月3日にCD発売(全国の新星堂、WonderGOOで数量限定販売)。配信/CDジャケットは、世界的ポップアーティスト、ロメロ・ブリットがオリジナルアートを描き下ろした。チャリティーライブで集まった寄付金に加え、このテーマソングを通じて得られた収益は、チャリティー基金として全額寄付される。

■坂本龍一(テーマソング作曲)コメント

この度、小児がん治療支援のためのテーマソングを書かせていただきました。

この曲はお子さんを含め、幅広い年代の人達が簡単に覚えられて、皆んなで歌えるようにと思って作ったものです。僕の曲の中でもそういった曲は非常に珍しくあまりないのですが、そういう意味ではなかなか難しかったです。

作詞はつんく♂さんにお願いしました。つんく♂さんとはメールで何度もやり取りをして、詩にあわせてメロディーを変えてみたり、逆にメロディーにあわせて少し詩を変えて頂いたりしました。実はつんく♂さんとコラボレーションするのは初めてなんですが、とてもスムーズに共同作業が出来たと思います。この曲を通して少しでも多くの方に小児がんのことを知って頂けること、そして支援の輪が広がっていくことを願っています。

■つんく♂(テーマソング作詞)コメント

子供が、未来を作ります。彼らが元気であれば、世界も元気になるはずです。

そんな想いを込め、坂本龍一さんと一緒に音楽を作りました。とてもうれしく、誇りに感じております。

坂本さんと共作が決まり、改めて考えました。我が子のこと、自分の病気のこと。コロナと闘う世の中を見ながら、そんな中でもがんや生まれつきのハンデキャップや病気と闘っている闘病者がいるという事実があること。溢れてきた想いを歌詞にしたためました。

子育てしてきて、そして芸能界の中でキッズを育成してきて、今思うことは、彼らに必要以上のことを望んでしまっているな、ということ。笑って無邪気にはしゃいでいる姿を見せてくれるだけで十分幸せなのに、「もっと出来る!」「もっと他に!」と、より多くをね。

この世の未来を支える世界中の子供たちの「笑顔」や「頑張り」に敬意を払い、大人が彼らを制限することなく、もっともっと自由な発想で日々を過ごしてほしい。そんな気持ちで本作「My Hero〜奇跡の唄〜」を仕上げました。

本プロジェクトに、たくさんの歌手のみなさんが参加くださったこと、心より感謝いたします。チャリティーイベントも開催いたしますので、みなさまからの支援、御援助いただけば幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします!

■チャリティーソング「My Hero~奇跡の唄~」歌唱参加アーティスト

ISSA(DA PUMP)/大野雄大&花村想太(from Da-iCE)/尾崎裕哉/河村隆一/木山裕策/鬼龍院翔(fromゴールデンボンバー)/KEIKO/倖田來未/サンプラザ中野くん/鈴木亜美/新羅慎二(若旦那)/HIKAKIN & SEIKIN/ピコ太郎/hitomi/Beverly/FANTASTICS from EXILE TRIBE/松浦航大/Miracle Vell Magic/持田香織(Every Little Thing)/YU-KI(TRF)/YUKA(moumoon)/LECこども合唱団(50音順)

■『LIVE EMPOWER CHILDREN 2021 supported by Aflac』

日時:2月15日(月)午後4時開場/午後5時開演

料金:無料

配信プラットフォーム:LINE LIVE、mu-mo LIVE、YouTube

出演者:うみくん/梶原岳人/KEIKO/TRF/ピコ太郎/hitomi/Beverly/FlowBack/松浦航大/まるりとりゅうが/MINMI/moumoon/ReoNa(50音順)

MC:天野ひろゆき(キャイ〜ン)/熊谷実帆(ニッポン放送アナウンサー)

関連キーワード エンタメ総合