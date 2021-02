2020年10月12・13日に無観客配信で行われた欅坂46ラストライブ『THE LAST LIVE』

昨年10月に5年間の活動に終止符を打ったアイドルグループ・欅坂46(現・櫻坂46)のラストライブ『THE LAST LIVE』が3月24日に映像パッケージ化されることが決定した。

2015年8月に結成、2016年4月に「サイレントマジョリティー」で鮮烈なデビューを果たした欅坂46は、昨年10月12・13日に行われた無観客配信ライブ『THE LAST LIVE』で5年間の歴史に幕を下ろし、櫻坂46に改名した。

本来はファンで埋め尽くされるはずだった広い会場をフルに活用した舞台セットで2日間全く異なるセットリストのライブを展開。プロジェクションマッピングや水を使った演出など、さまざまなアプローチでパフォーマンスし、約57万人(推定)の視聴者が配信で目に焼き付けた。

完全生産限定盤(3DVDまたは3Blu-ray)『THE LAST LIVE -DAY1 & DAY2-』には2日間の公演とラストライブに向けた舞台裏に密着したドキュメンタリー映像『Documentary of THE LAST LIVE~欅坂を登った者たち~』を収録。各日それぞれの公演を収めたパッケージ『THE LAST LIVE -DAY1-』『THE LAST LIVE -DAY2』(1DVDまたは1Blu-ray)も発売される。

■欅坂46 DVD/Blu-ray『THE LAST LIVE』

▽DISC1 -DAY1- ※「THE LAST LIVE -DAY1-」同内容

01.オープニング

02.Overture

03.サイレントマジョリティー

04.大人は信じてくれない

05.エキセントリック

06.語るなら未来を…

07.月曜日の朝、スカートを切られた

08.Student Dance

09.カレイドスコープ

10.渋谷川

11.I'm out

12.Nobody

13.東京タワーはどこから見える?

14.避雷針

15.不協和音

16.キミガイナイ

17.君をもう探さない

18.もう森へ帰ろうか?

19.黒い羊

20.エンディング

▽DISC2 -DAY2- ※「THE LAST LIVE -DAY2-」同内容

01.オープニング

02.Overture

03.危なっかしい計画

04.手を繋いで帰ろうか

05.二人セゾン

06.太陽は見上げる人を選ばない

07.制服と太陽

08.世界には愛しかない

09.コンセントレーション

10.Deadline

11.10月のプールに飛び込んだ

12.砂塵

13.風に吹かれても

14.アンビバレント

15.ガラスを割れ!

16.誰がその鐘を鳴らすのか?

MC

17.サイレントマジョリティー

18.エンディング

19.Nobody's fault / 櫻坂46

▽DISC3 ※完全生産限定盤のみ

Documentary of THE LAST LIVE~欅坂を登った者たち~

