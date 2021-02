声優・水瀬いのりが昨年12月に開催したアーティストデビュー5周年記念オンラインライブ『Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes』のBlu-ray化が決まり、3月24日にリリースされることが明らかになった。配信時とは異なる映像を使用して再編集し、完全版としてBlu-ray化する。

昨年12月、ツアーファイナルとして予定されていた横浜アリーナ公演を無観客配信で実施。デビュー曲「夢のつぼみ」から最新曲「Starlight Museum」まで、5年間の集大成ともいえそうなセットリストで構成され、ライブ開始直後からツイッターでトレンド1位となるなど、大きな注目を集めた。

特典映像として、リハーサルや舞台裏を追ったメイキングを収録。YouTubeでは、ライブの冒頭で流れたオープニングムービーが公開された。ミュージックビデオのメイキングやライブなど、5年間のアーティスト活動の軌跡を振り返る映像となっている。

■ライブBlu-ray『Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes』収録内容

01. OPENING

02. 夢のつぼみ

03. Ready Steady Go!

04. MELODY FLAG

05. MC1

06. 笑顔が似合う日

07. Wonder Caravan!

08. 春空

09. アイマイモコ

10. MC2

11. ココロソマリ

12. harmony ribbon

13. TRUST IN ETERNITY

14. Million Futures

15. MC3

16. Starry Wish

17. BLUE COMPASS

18. MC4

19. Starlight Museum

20. Catch the Rainbow!

21. MC5

22. innocent flower

23. Line Up

24. Endroll

SPECIAL FEATURE

・Making of Starry Wishes

