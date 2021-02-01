一月に県が発表した新型コロナウイルス感染者は八百九十七人と、月別最多だった昨年十二月の四百三十三人の二倍超となった。第三波の広がりは収まらず、医療機関や会食などでクラスター（感染者集団）が多発。県は独自の緊急警戒宣言で感染防止対策の徹底を強く呼び掛けている。 （斎藤雄介）

年明けの四日までは一日十数人以下だった感染者は、五日以降急増。年末年始の大人数での会食や、県外からの帰省に由来する感染が目立ち、九日は新規感染者が四十九人に。その後は、医療機関や会食でのクラスター確認が相次ぎ、二十二日には一日あたり最多の五十四人の感染が発表された。

この日クラスターと発表された鈴鹿市の鈴鹿中央総合病院では、これまでに看護師や入院患者ら計七十人の感染が確認されている。介護施設や親族、友人間での会食など、一月発表のクラスターは合計十三件と月別で最多となり、計二百十四人と全体の二割超を占める。感染者の急増に伴い、入院病床の使用率も上昇。六日に５０％を超えて以降、５０〜６０％台と厳しい状態が続いている。一月だけで五十〜九十代の男女十二人が死亡し、死者数も月別最多となっている。

県は、桑名、四日市、鈴鹿市の...